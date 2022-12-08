Представитель Белого дома поспорила с журналистом и покинула зал
В Белом доме Крин Жан-Пьер прервала брифинг после спора с журналистом
Вашингтон, 8 декабря, 2022, 23:22 — ИА Регнум. На брифинге в правительстве США пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вступила в полемику с журналистом, попытавшимся задать ей вопрос. Представитель СМИ так и не смог этого сделать — Жан-Пьер покинула зал.
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Журналист предъявил ей претензию, суть которой заключалась в том, что «так сложно дать возможность задать вопрос о саммите США и африканских стран».
«Дайте же мне задать вопрос», — снова попросил журналист, но представитель Белого дома удалилась из зала для брифингов.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вступила в спор с журналистами из-за вопроса по поводу расследования происхождения коронавируса.