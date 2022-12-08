Москва, 8 декабря, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Представитель МИД России Мария Захарова предложила главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю не мерить людей по себе в ответ на высказанные им сомнения в том, что поддержка РФ со стороны жителей Африки является искренней. Об этом она заявила в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Садовник, выдающий себя за высокого представителя ЕС по иностранным делам, усомнился, что на Балканах и в Африке люди знают, где Донбасс и кто такой Путин», — написала Мария Захарова.

Она также подчеркнула, что если коллективный Запад деградирует, то это не значит, что аналогичные процессы происходят с другими народами, и напомнила Боррелю о заблуждениях представителей власти в США и Европе.

«Министр иностранных дел ФРГ считает, что расстояние между странами исчисляется сотнями тысяч километров, премьер-министр Британии не отличает Балтийское море от Чёрного, спикер палаты представителей США вместо Украины славит Ухань, президент США путает Камбоджу с Колумбией», — отметила представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что искренность жителей ряда африканских стран, выступающих на митингах с лозунгами о поддержке России, вызывает сомнения. По его мнению, далеко не все участники таких акций осведомлены о том, «где находится Россия и кто такой Путин».