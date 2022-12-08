* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 8 декабря, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил арест журналисту Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по делу о распространении ложной информации об армии России и руководстве нежелательной организацией. Об этом сообщили в суде 8 декабря.

Владимир Кара-Мурза-младший

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Арест в очередной раз продлён до 12 февраля.

Следствие предъявляет журналисту, что он безосновательно обвинил российскую армию в использовании запрещенных средств и методов ведения войны на Украине. Кара-Мурза (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) ни по одному из пунктов обвинения не признает себя виновным. Предполагается, что он долгое время сотрудничал с одной из стран НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одно уголовное дело возбуждено в отношении Владимира Кара-Мурзы (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) летом 2022 года. Кара-Мурза (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) публично обвинил российских военных в бомбардировках жилых районов. Всю эту ложь он изложил американским конгрессменам.