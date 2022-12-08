Вашингтон, 8 декабря, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Министерство финансов США запросило у Конгресса еще 14,5 млрд долларов на прямую поддержку Киева в период с января по сентябрь 2023 года, заявила 8 декабря глава ведомства Джанет Йеллен.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

По ее словам, Вашингтон уже предоставил Киеву 13 млрд долларов прямой финансовой помощи в дополнение к военной поддержке.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте военного бюджета США говорится, что в 2023 году киевскому режиму будут выделены в качестве помощи дополнительные 800 млн долларов. При этом военный бюджет США в 2023 году составит 858 млрд долларов.