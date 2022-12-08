Москва, 8 декабря, 2022, 21:28 — ИА Регнум. В Москве подвели итоги национальной литературной премии «Большая книга». Церемония награждения прошла 8 декабря в Доме Пашкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Книги

Лауреатом премии стал Павел Басинский за роман «Подлинная история Анны Карениной». Второе место у писателя Алексея Варламова за произведение «Имя Розанова». Третье место занял Сергей Беляков за роман «Парижские мальчики в сталинской Москве».

За первое место лауреату предусмотрена выплата в 3 млн рублей, за второе и третье — 1,5 и 1 млн рублей соответственно.

Напомним, по итогам 2018 года писатель, литературовед, литературный критик Павел Басинский стал лауреатом Государственной премии России.