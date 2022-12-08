Брюссель, 8 декабря, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Искренность жителей ряда африканских стран, выступающих на митингах с лозунгами о поддержке России, вызывает сомнения, заявил 8 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

European Parliament Жозеп Боррель

По его мнению, далеко не все участники таких акций осведомлены о том, «где находится Россия и кто такой Путин».

Аналогичные явления наблюдаются и в некоторых европейских странах, в частности, Владимира Путина активно поддерживают на Балканах, сказал также Боррель.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале призвала Борреля «не мерить людей по себе» и не исходить из того, что если коллективный Запад деградирует, то аналогичные процессы идут и в других частях земного шара.