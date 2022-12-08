Бангкок, 8 декабря, 2022, 20:57 — ИА Регнум. США и НАТО хотят ослабить или уничтожить Россию любой ценой, заявил 8 декабря во время переговоров с руководителями совета национальной безопасности Таиланда секретарь Совбеза России Николай Патрушев, сообщает «Российская газета».

Официальное интернет-представительство президента России Николай Патрушев

Еще одна цель Вашингтона и НАТО — сломать архитектуру безопасности в Евразии в целом, подчеркнул Патрушев.

Запад делает ставку на «глобализацию НАТО», агрессивно наращивает военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что приводит к росту напряженности, отметил секретарь Совбеза.

Как сообщалось ранее, 1 декаря Николай Патрушев провел переговоры с советником президента Филиппин по национальной беопасности Кларитой Карлос. Обсуждались вопросы противодействия международному терроризму, укрепления двустороннего сотрудничества.