Варшава, 8 декабря, 2022, 19:07 — ИА Регнум. В Польше динамика ВВП может стать нулевой в 2023 году. Об этом заявил глава нацбанка республики Адам Глапиньский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Мы предусматриваем в наших программах, что это будет минимум 0,7%», — отметил Глапиньский, добавив, что не исключается и снижение до 0%.

При этом в Польше не ожидают рецессии, как во многих соседних странах, особенно в Германии, добавил глава нацбанка.

Ожидается, что в марте–апреле 2023 года инфляция в Польше начнет снижаться. Это коснется «всех демократических стран», сказал Глапиньский.