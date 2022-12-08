Москва, 8 декабря, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Евросоюз превратился в младшего, зависимого партнера США, однако в ЕС не хотят этого признавать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недовольство ЕС принятым в США «Актом снижения инфляции».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, в Москве наблюдают недовольство официальных лиц — представителей союза.

«Брюссель никак не хочет понять, что для Вашингтона он давно превратился в младшего, зависимого партнера», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что союз сам согласился с такой ролью, «ввязавшись вопреки своим экономическим и политическим интересам в противостояние с Россией».

Представитель российского МИД отметила, что поддержка Украины, рост цен на энергоносители, наращивание поставок СПГ из США подрывают позиции Брюсселя в торгово-политических отношениях с Вашингтоном, подчеркнув, что в Белом доме «потребительски» относятся к ЕС.

«Когда того требуют их цели, американцы не считаются ни с кем. Евросоюз не исключение», — сообщила Захарова.

Она также предложила ЕС «почаще смотреться в зеркало», отметив, что, копируя привычки США, в Брюсселе пытаются навязать другим странам неравные и невыгодные условия осуществления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.