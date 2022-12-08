В МИД РФ назвали потребительскими отношения ЕС и США
МИД РФ: ЕС не хочет признавать, что превратился для США в младшего партнёра
Москва, 8 декабря, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Евросоюз превратился в младшего, зависимого партнера США, однако в ЕС не хотят этого признавать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недовольство ЕС принятым в США «Актом снижения инфляции».
По её словам, в Москве наблюдают недовольство официальных лиц — представителей союза.
«Брюссель никак не хочет понять, что для Вашингтона он давно превратился в младшего, зависимого партнера», — заявила Захарова.
Она подчеркнула, что союз сам согласился с такой ролью, «ввязавшись вопреки своим экономическим и политическим интересам в противостояние с Россией».
Представитель российского МИД отметила, что поддержка Украины, рост цен на энергоносители, наращивание поставок СПГ из США подрывают позиции Брюсселя в торгово-политических отношениях с Вашингтоном, подчеркнув, что в Белом доме «потребительски» относятся к ЕС.
«Когда того требуют их цели, американцы не считаются ни с кем. Евросоюз не исключение», — сообщила Захарова.
Она также предложила ЕС «почаще смотреться в зеркало», отметив, что, копируя привычки США, в Брюсселе пытаются навязать другим странам неравные и невыгодные условия осуществления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.