Москва, 8 декабря, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Уполномоченные по правам человека в России и на Украине намерены договориться о возможности взаимной передачи гражданских лиц, в отношении которых были возбуждены уголовные дела. Об этом 8 декабря заявила журналистам омбудсмен России Татьяна Москалькова.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

«Сегодня мы ведем разговор с [уполномоченным по правам человека на Украине Дмитрием] Лубинцом о возможности взаимного возвращения гражданских лиц, привлеченных к уголовной ответственности», — заявила она.

Москалькова уточнила, что договоренности планируется достичь по людям, которые на Украине были привлечены к ответственности за пророссийские настроения.

По ее словам, список таких людей является большим.

«Это писатели, это телеведущие, это журналисты. С другой стороны, был тоже представлен список, в ком они заинтересованы, чтобы гражданские, привлеченные у нас к уголовной ответственности, в отношении которых возбуждены дела, были возвращены», — пояснила уполномоченный.

По ее словам, сейчас она согласовывает данный вопрос с компетентными органами.