Москва, 8 декабря, 2022, 20:21 — ИА Регнум. По итогам 2022 года с учётом резко возросшего за предыдущие 11 месяцев спроса на российскую нефть ожидаемый уровень добычи нефти в России, согласно базовому сценарию, может быть сопоставим с уровнем 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявила доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества института управления и регионального развития РАНХиГС при президенте РФ Тамара Сафонова.

Пресс-служба правительства Республики Коми Добыча нефти

«По итогам 2022 года с учётом резко возросшего за предыдущие 11 месяцев спроса на российскую нефть ожидаемый уровень добычи нефти в России, согласно базовому сценарию, может быть сопоставим с уровнем 2021 года (в случае, если произойдёт сокращение экспортных поставок в декабре 2022 года на фоне введённого эмбарго), — сказала она. — При оптимистичном сценарии, в случае если в декабре 2022 года российские компании смогут распределить экспортные поставки нефти в дружественные и нейтральные страны, совокупный объём добычи нефти в России может возрасти в 2022 году на 2% относительно предыдущего года. Показатели добычи нефти в 2023 году будут следовать прежде всего за объёмами экспорта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что у российской нефтянки очень хорошие перспективы в 2023 году.