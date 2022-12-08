Москва, 8 декабря, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Цены на квартиры в российских новостройках снижаются, и предпосылок для их роста в обозримом будущем пока не видно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявила заместитель директора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

Ипотека

По ее мнению, более вероятным представляется снижение цен, хотя стагнация при определённых сценариях не исключена. Например, чем хуже обстоят дела на фондовом рынке и чем меньше инструментов для сбережения средств и инвестиций, тем больше шансов на сдерживание цен или, например, замедление темпов строительства и снижение ввода в эксплуатацию жилой недвижимости.

«Рынку нужно время, чтобы адаптироваться к новым реалиям. Так как он очень инертный, то и время на изменение/принятие цены проходит очень плавно. Застройщики будут пытаться удержать цены от падения, но ситуация на рынке сейчас не в пользу застройщика. Падение цены будет зашито в скидки (новогодние, сезонные), рассрочки и т.д., — сказала Школьная. — Девелоперы будут стараться удержать стоимость квадратного метра от падения разными методами и инструментами. Один из них — уменьшение площади недвижимости, что дает возможность застройщику не только удержать стоимость квадратного метра, но порой и увеличить ее за счет снижения площади жилья. Все это приведет к разрастанию объёмов строительства апартаментов с минимальным метражом. И получается, как в монологе Романа Карцева: «По пять, очень большие, но вчера, либо по три, маленькие, но сегодня».

При этом она отметила, что в настоящее время наблюдается плавное смещение интереса покупателей к вторичному жилью, что временно поддержит этот рынок.

«Цены будут идти вниз в соответствии с динамикой сокращения реальных доходов населения», — предположила Школьная.

В свою очередь, доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что в 2023 году стоит ждать снижения объемов покупки недвижимости, особенно ипотечных квартир. Одна из причин этого в том, что льготная ипотека под 7% завершается и после 1 января 2023 года продления не будет.

«Сегодня большинство квартир (от 80% до 85%) продаются с помощью системы ипотечного кредитования. Таким образом, снижение спроса может дойти до 80%. Как следствие, будет падать стоимость квадратного метра. В целом цены на вторичную недвижимость тоже снижаются, в основном из-за роста предложения. Владельцы квартир готовы делать скидки в диапазоне от 5% до 10%. Следовательно, в первой половине 2023 года вторичный рынок упадет на 10-15%», — сказал он.

Кроме того, есть мнение, что реальное падение цен может даже оказаться большим, чем показывают объявленные цены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала научный руководитель отделения дополнительного образования факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

«Рынок недвижимости в конце 2022 года характеризуется следующими трендами: предложение жилья превышает спрос (аналитики пишут о затоваривании рынка), а неоправданный рост цен, который был отмечен в 2020–2021 годах и первой половине 2022 года, закономерно привел к снижению спроса и падению цен, — объяснила она. — По данным портала «Индикаторы рынка недвижимости», цены на вторичном рынке Москвы уже снизились на 5,9%, стоимость квартир в новостройках Новой Москвы и Подмосковья снизилась на 3,7% и 2,3% соответственно. Число заключенных договоров долевого участия (ДДУ) в сентябре 2022 года ниже аналогичного числа 2021 года на 23%. При этом реальное падение цен больше, чем показывают объявленные цены: уровень дисконта в новостройках составляет до 30%. Кроме того, предложение жилья на вторичном рынке увеличилось на 60%, что объясняется сложной геополитической ситуацией».

Иными словами, ситуация на российском рынке недвижимости осложнилась настолько, что экономисты полагают уместным говорить о кризисе.

«Сегодня на рынке недвижимости наблюдается кризис, — заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. — К текущему предложению от застройщиков добавились жилые помещения вторичного рынка, что сдвинуло среднюю цену в сторону понижения. Действие льготной ипотеки оказывает косвенное влияние на динамику цен на рынке жилья. До сих пор процент по ипотеке остается слишком большим для части граждан РФ. Обвала цен на рынке недвижимости ждать не следует по причине образования дефицита новостроек из-за застывших и вялотекущих проектов в течение ближайших 1-2 лет. К тому же цены на новостройки может регулировать государство посредством изменения условий льготной ипотеки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее снижение в РФ цен на квартиры в новостройках объяснили результатом конкурентной борьбы за покупателя в условиях опасений по поводу сокращения продаж после завершения программы льготной ипотеки.