София, 8 декабря, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Совет по внутренним делам и юстиции Евросоюза отклонил решение о вступлении Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Об этом 8 декабря сообщает телеканал BTV.

Nicolas Raymond Флаг ЕС

По информации СМИ, балканские страны поддержали 25 из 27 министров стран Евросоюза, против выступили представители Нидерландов и Австрии.

Уточняется, что при этом страны ЕС одобрили присоединение к Шенгенской зоне Хорватии.

Читайте также: Франция поддержала вступление трех стран в Шенгенскую зону