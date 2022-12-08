В ЕС отклонили заявки Болгарии и Румынии на присоединение к Шенгенской зоне
Заявки Болгарии и Румынии на присоединение к Шенгенской зоне отклонены
София, 8 декабря, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Совет по внутренним делам и юстиции Евросоюза отклонил решение о вступлении Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Об этом 8 декабря сообщает телеканал BTV.
Nicolas Raymond
Флаг ЕС
По информации СМИ, балканские страны поддержали 25 из 27 министров стран Евросоюза, против выступили представители Нидерландов и Австрии.
Уточняется, что при этом страны ЕС одобрили присоединение к Шенгенской зоне Хорватии.
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