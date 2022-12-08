Москва, 8 декабря, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Вину в получении взятки признал проверяющий военкоматы в Москве полковник Иван Мертвищев, задержанный в момент доставки ему стиральной машины. Об этом сообщает 8 декабря издание «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Мертвищев — ответственный за призыв на военную службу сотрудник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) Вооружённых сил России. Сотрудники задержали его возле дома в момент получения стиральной машины Bosch стоимостью более 72 тыс. рублей.

Взятку полковнику дал один из столичных военкомов. Он действовал в рамках оперативного эксперимента. В обмен на бытовую технику Мертвищев обещал проявить к военкому «лояльное отношение во время служебной проверки, а также оказать общее покровительство».

Мертвищеву инкриминируют получение взятки, сопряженное с вымогательством (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Свою вину обвиняемый признал, его поместили под домашний арест.

По информации источников издания, полковник и его защитники рассчитывают, что дело переквалифицируют на мошенничество. Это будет означать, что вместо лишения свободы и штрафа Мертвищева могут наказать только штрафом. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

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