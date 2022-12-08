Москва, 8 декабря, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Супруге российского предпринимателя Виктора Бута Алле сообщили о его освобождении из американской тюрьмы. Об этом депутат Госдумы России Мария Бутина («Единая Россия») написала 8 декабря в своём телеграм-канале.

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«Только что сообщила Алле Бут, супруге Виктора, радостную новость: он летит домой», — отметила Бутина.

Депутат выразила благодарность всем, кто добивался возвращения Бута на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, США освободили Виктора Бута, осуждённого на 25 лет тюрьмы по обвинению в торговле оружием, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Она отбывала наказание в России за контрабанду наркотиков. Бут был осуждён в США в 2012 году.

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