Москва, 8 декабря, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В ходе военной спецоперации России «всё делается прежде всего для защиты людей», заявил 8 декабря президент Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как сообщалось ранее, президент отметил, что всякого рода вбросы недостоверной информации, фейки, «шум, гам и треск на всю вселенную» не помешают выполнению всех поставленных в рамках СВО боевых задач.

8 декабря на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России Владимир Путин также заявил, что и он сам, и все граждане страны считают героями каждого бойца, сражающегося на передовой.