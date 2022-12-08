Брюссель, 8 декабря, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) передала свои предложения по новому пакету антироссийских санкций представителям стран — членов ЕС. Об этом 8 декабря сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер на брифинге.

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«Мы представили предложения, которые были переданы государствам-членам», — сказал Мамер.

Он добавил, что не будет комментировать содержание санкционного пакета, пока государства не достигнут соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предложит включить в новый пакет санкций три российских банка и 200 физлиц.