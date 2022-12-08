Москва, 8 декабря, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Шум, который раздаётся в ответ на действия России на Украине, не мешает выполнению задач. Об этом 8 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Шум, гам и треск на всю Вселенную в ответ на действия России на Украине не будут мешать выполнению боевых задач», — сказал Путин.

Он добавил, что никакие «бредни и фейки» не должны помешать российской армии выполнять долг перед людьми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что власти России никогда не будут забывать о необходимости поддерживать семьи героев и их близких.