Хельсинки, 8 декабря, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Финляндия выделит на поддержку энергетического сектора Украины €4,5 млн. Об этом говорится в заявлении правительства республики, распространенном 8 декабря.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

Согласно опубликованным данным, финансовая помощь будет предоставлена через фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде, занимающийся поддержкой локальных проектов по энергетической безопасности.

По словам министра по делам внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари, власти страны ведут работу по повышению энергоэффективности Украины.

«Мы находимся в поиске решений для улучшения теплоснабжения в стране и разработки энергоэффективного общественного транспорта», — заявил министр.

Известно, что в рамках фонда Финляндия также оказывает поддержку Азербайджану, Армении, Грузии и Молдавии.