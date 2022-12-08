Москва, 8 декабря, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Решение властей Узбекистана отказаться от газового союза с РФ свидетельствует о том, что сегодня Ташкент не готов к принятию любых политических условий и обязательств в обмен на российский газ, хотя такой союз дал бы мощный импульс социально-экономическому развитию всего центрально-азиатского региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Https://www.ryazangov.ru/ Сотрудничество России и Узбекистана

«Россия, Казахстан и Узбекистан фактически имеют единую газотранспортную систему Средняя Азия — Центр еще с советских времен. У наших стран есть большой потенциал для взаимного сотрудничества в части поставок газа, его переработки и экспорта на другие перспективные рынки и в первую очередь в Китай, который посылает первые сигналы о завершении жестоких ковидных ограничений. Выход Китая из добровольно наложенного на свою экономику санитарно-эпидемического локдауна в уже в самом ближайшем будущем опять превратит страну в крупнейшего в мире потребителя природного газа», — сказал Ильинский.

При этом он обратил внимание на то, что план создания евразийского тройственного газового союза был впервые озвучен ранее в конце декабря президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который заявил, что эта инициатива исходит от российского президента Владимира Путина.

«План предполагал усиление координации между Россией, Казахстаном и Узбекистаном в газовой сфере, а также развитие существующей инфраструктуры транспортировки для их внутренних рынков. Экономики Казахстана и Узбекистана быстро растут, что вызывает увеличение внутреннего спроса на газ в этих странах. Кроме того, Узбекистан и Казахстан уже связывает газопровод «Центральная Азия — Китай», который поставляет туркменский газ китайским потребителям. Среднеазиатский участок газопровода имеет протяженность около 1900 км и открывает возможность транспортировки дополнительных объемов российского природного газа в Китай», — объяснил профессор.

В этих условиях, как заметил Ильинский, представители США и Европейского союза резко усилили свою дипломатическую активность в центральноазиатском регионе с целью противодействия создания тройственного союза.

«Узбекистан внимательно изучает стратегические последствия создания газового союза, и на прямые настойчивые вопросы западных журналистов министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов дипломатично ответил, что Узбекистан еще не получил никакого официального предложения. По его мнению, даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает создания политического союза, лишь подписание «технического контракта». Узбекистан готов импортировать газ из России, но открыт к сотрудничеству только на основе коммерческого договора купли-продажи. Сегодня Узбекистан не готов к принятию любых политических условий и обязательств в обмен на российский газ», — констатировал экономист.

При этом, как полагает Ильинский, вероятность присоединения Ташкента к газовому союзу высока, так как это отвечает стратегическим интересам Узбекистана.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее отказ Узбекистана от газового союза интерпретировали как очередное проявление непоследовательности его внешней политики.