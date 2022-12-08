Москва, 8 декабря, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходов в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному кредиту и материальной выгоды при полном или частичном прекращении в 2022–2023 годах обязательства по ипотечному жилищному кредиту, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Сейчас при определении налоговой базы для уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) учитываются все доходы, полученные налогоплательщиком. Вместе с тем существует норма, по которой обязанность по уплате налога у гражданина не возникает при получении им дохода в результате частичного прекращения обязательства по ипотечному жилищному кредиту, предоставленному кредитной организацией до 1 октября 2014 года.

Законопроектом предлагается ввести положение, по которому обязанность по уплате налога у гражданина также не возникнет вследствие полного или частичного прощения кредитором в 2022–2023 годах обязательств заемщика, вытекающих из ипотечных кредитов.

Предполагается, что действие льготы будет распространено на доходы, полученные с 2022 года, и позволит снизить долговую нагрузку на граждан в текущей экономической и геополитической ситуации.

Читайте также: В Госдуме предлагают ввести льготную ипотеку на «вторичку»