Москва, 8 декабря, 2022, 14:55 — ИА Регнум. МВД России направило в территориальные управления ведомства разъяснения по вопросу об использовании наручников, заявила 8 декабря официальный представитель МВД Ирина Волк.

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Дано указание не надевать наручники на женщин, детей и фигурантов дел об экономических преступлениях.

Днем ранее, 7 декабря, этот вопрос обсуждался на встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека.

Президент заявил, что практика, при которой «кого-то возят на допросы в кандалах, тем более за экономические преступления», будет прекращена.