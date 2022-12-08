Москва, 8 декабря, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Вопрос об исключении Российской Федерации на площадке G20 не ставится, заявила 8 декабря на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В настоящий момент вопрос об исключении или изоляции России на данной площадке не ставится и не обсуждается ни на каком уровне», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Соединенных Штатах был опубликован проект оборонного бюджета страны, из которого следует, что власти США будут добиваться исключения Москвы из ряда международных организаций, в том числе G20.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что попытка Вашингтона затруднить работу России в G20 не сработает.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко также заявил, что все попытки исключить Россию из G20 обречены на провал.

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