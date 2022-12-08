Москва, 8 декабря, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В связи с ростом цен на нефть и ее дефицитом на мировом рынке у российской «нефтянки» весьма неплохие перспективы в первой половине 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявила доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса финуниверситета при правительстве РФ Оксана Борисова.

Arne Hückelheim Добыча нефти

«В связи с ростом цен на нефть и ее дефицитом на мировом рынке у российской «нефтянки» весьма неплохие перспективы в первой половине 2023 года. Наиболее вероятно, что рынок начнет свою работу, руководствуясь одним из трех сценариев, обсуждаемых правительством РФ. Первый сценарий — полный запрет на продажу нефти тем странам, которые поддержат введение потолка цен на российскую нефть. Второй сценарий — запрет на экспорт по контрактам, содержащим потолок цен, вне зависимости от страны получателя. Третий сценарий — определение максимального размера дисконта на URALS по сравнению с эталонной Brent», — сказала Борисова.

При этом она подчеркнула, что нельзя исключать и падения показателей добычи и поставки нефти.

«Во многом это будет зависеть от двух факторов. Во-первых, от решения, принятого правительством РФ по вопросу определения сценария ответа на введение потолка цен на российскую нефть. Во-вторых, от очередных санкций, принятых Еврокомиссией в отношении не только России, но и ее партнёров — потребителей нефти, — сказала Борисова. — Однако риски серьезного обвала маловероятны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года Россия вышла на второе место среди поставщиков нефти в Индии.