Москва, 8 декабря, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ на донецком направлении, но лишь понесли потери. Об этом сообщает 8 декабря Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Украинские военные, уточнили в ведомстве, пытались контратаковать подразделения российских войск в направлении посёлка Спорное и села Берестовое в ДНР. Военные России нанесли им огневое поражение, уничтожили свыше 50 боевиков, три боевые бронированные машины и два пикапа.

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