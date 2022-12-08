Путин пообещал, что Россия всегда будет поддерживать семьи героев
Москва, 8 декабря, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Власти России никогда не будут забывать о необходимости поддерживать семьи героев и их близких, заявил 8 декабря на церемонии вручения медали «Золотая звезда» Героям России президент страны Владимир Путин.
Mil.ru
«Золотая Звезда» Героя РФ
Именно родители вырастили будущих героев, и страна об этом не забудет, отметил президент.
Как сообщалось ранее, на церемонии вручения премий Владимир Путин заявил, что считает каждого бойца, сражающегося на передовой, героем, и выразил уверенность в том, что с ним солидарны в этом все граждане страны.