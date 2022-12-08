Париж, 8 декабря, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Энергетическая война с Россией является глупой и недальновидной политикой. Об этом 8 декабря заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Нельзя вести энергетическую войну против России, в то время как у нас самих нет энергии. Это глупо», — сказала Ле Пен.

Она добавила, что принятые санкции имеют гораздо более тяжёлые последствия для французского народа, чем для «правителя, против которого эти санкции вводятся».

По её словам, антироссийские санкции не должны затрагивать сферу энергетики, поскольку энергоресурсы являются первой необходимостью.