Петропавловск-Камчатский, 8 декабря, 2022, 22:29 — ИА Регнум. На Камчатке благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» закуплено снаряжение для питомника ездовых собак KAMREST, который организует активный отдых в Быстринском природном парке. Реализация проекта позволит предоставлять туристам более комфортные и безопасные услуги.

Пресс-служба правительства Камчатского края «Берингия-2017»

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Для туров на ездовых собаках, которые проводятся в экстремальных условиях, были закуплены теплые зимние костюмы, обувь, зимние палатки, печки, зимние спальники, кемпинговая мебель и средства коммуникации — рации и навигаторы. Также благодаря нацпроекту в питомнике появились новые ездовые и снегоходные пассажирские нарты, исполнилась давняя мечта — приобретена юрта для круглогодичного использования.

«Наличие юрты позволяет нам расширить предоставляемые услуги, в том числе дает возможность угощать гостей вкуснейшими обедами в северных традициях. Это наш первый опыт участия в подобных конкурсах, ранее придерживались идеи «Я сам!». Но сейчас видим, что нет ничего сложного, а помощь более чем ощутимая. Еще много есть идей по развитию питомника и расширению списка предоставляемых услуг, поэтому планируем в дальнейшем также участвовать в конкурсах и привлекать средства в дело. Использование нового снаряжения позволяет нам повысить уровень предоставляемых услуг и сделать отдых гостей полуострова еще более комфортных и безопасным», — прокомментировал реализующий проект индивидуальный предприниматель Евгения Бородай.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» появится экокомплекс «Обитаемая земля». Вся туристическая инфраструктура возводится с применением современных экологически безопасных идеологий и мирового опыта, которые не наносят ущерба окружающей среде.