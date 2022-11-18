Петропавловск-Камчатский, , 21:17 — REGNUM На Камчатке по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» появится экокомплекс «Обитаемая земля». Вся туристическая инфраструктура возводится с применением современных экологически безопасных идеологий и мирового опыта, которые не наносят ущерб окружающей среде, сообщили в краевом правительстве.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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На территории экокомплекса завершается строительство трёх кемпингов. В ближайшее время возведут ещё пять. «На «Обитаемой земле» благоустроили побережную территорию лесного озера Глухое. Для туристов здесь будут работать пункт проката сапов, зорбов, катамаранов, плавучая беседка, а также баня на берегу озера.

Всего на территории бывшего пионерского лагеря «Золотой гектар» планируется построить 20 гостевых домов, арт-бар, бассейн, экоферму и визит-центр.

Организаторы проекты большое внимание уделяют сохранению и восстановлению естественных экосистем, стабилизации и улучшению качества окружающей среды.

«Идеология кэмпингов строится на использовании современных экологически безопасных идеологий с использованием современного мирового опыта, стремящегося отказаться от проектов, наносящих ущерб окружающей среде. Учтены также цикличная экономика, высокие экологические стандарты, замкнутые безотходные цепочки производства, экологичное рабочее пространство», — прокомментировала представитель образовательно-научного центра «Ойкумена» и ООО «Обитаемая земля» Ольга Маринкина.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке кемпинг для туристов обустроят по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории родовой общины коренных малочисленных народов эвенов «Нюлтен» в селе Мильково.