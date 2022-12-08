Париж, 8 декабря, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Руководство Франции выступает за включение трех стран в Шенгенскую зону. Об этом 8 декабря сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, трансляция интервью журналистам перед началом заседания Совета глав МВД ЕС в Брюсселе проходила на сайте ЕК.

Manolo Gómez Шенген

По его словам, Франция выступает за вступление в Шенгенскую зону Румынии, Болгарии, Хорватии.

«Это европейские страны, и они приложили много усилий, в том числе по контролю над своими границами. Думаю, все могут это констатировать», — заявил дипломат.

Дарманен считает, что присоединение этих государств к Шенгену будет способствовать ограничению потока мигрантов с Балкан в другие страны Европы.