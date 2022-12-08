Санкт-Петербург, 8 декабря, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области задержан правоохранительными органами по подозрению в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщило 8 декабря следственное управление СКР по Ленобласти. По данным официального сайта правительства Ленинградской области, указанную должность занимает Юрий Андреев.

lenobl.ru Юрий Андреев

Председатель комитета задержан следственным органом в порядке ст. 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Уже подготовлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В СКР отметили, что преступление было вскрыто в ходе расследования ранее возбужденных уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию госпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

В ходе расследования было установлено, что председатель комитета по ТЭК Ленинградской области выстроил деятельность по реализации госпрограммы таким образом, что компании, выполнявшие работы по установке индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) в многоквартирных домах, вынуждены были передавать должностным лицам администрации региона в качестве взяток часть денежных средств в процентном соотношении от суммы заключенных контрактов.

По данным следствия, ежегодно с 2019 по 2022 год подозреваемые получали взятки за заключение с организациями контрактов на выполнение работ по установке АИТП, а также за общее покровительство и попустительство.

«В результате способствования председателя комитета по ТЭК Ленинградской области и директора ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области» были заключены контракты на выполнение работ и оказание услуг в Гатчинском, Приозерском и Всеволожском районах, чем причинен ущерб на сумму свыше 32 млн рублей, за что подозреваемые в общей сложности получили взятку от представителей компании подрядчика в сумме не менее 26 млн рублей», — говорится в сообщении СУ СКР по Ленобласти.

Сотрудниками СКР и ФСБ России проведено семь обысков по местам проживания лиц, причастных к совершенному преступлению, а также в комитете по ТЭК Ленинградской области, в офисах коммерческих компаний. Изъята документация, представляющая интерес для следствия.