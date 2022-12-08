Москва, 8 декабря, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Заявления немецких политиков о законности атак ВСУ на российские территории не содействуют решению конфликта. Об этом 8 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Такие заявления, собственно, продлевают весь этот тяжёлый период и не способствуют выходу на решение этой проблемы», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт назвал попытки ударов ВСУ по российским аэродромам законными.