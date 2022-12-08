Москва, 8 декабря, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Решение американского журнала Time о присуждении Владимиру Зеленскому звания «Человек года» укладывается в общеевропейские русофобские настроения. Об этом 8 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Редакционные линии издания не выходят за пределы общеевропейского мейнстрима», — сказал Песков.

По его словам, этот мейнстрим носит абсолютно зашоренный, антироссийский и оголтелый русофобский характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря американский журнал Time назвал Зеленского «человеком года».