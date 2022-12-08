Песков прокомментировал объявление Зеленского человеком года
Песков прокомментировал объявление Зеленского человеком года по версии журнала Time
Москва, 8 декабря, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Решение американского журнала Time о присуждении Владимиру Зеленскому звания «Человек года» укладывается в общеевропейские русофобские настроения. Об этом 8 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Редакционные линии издания не выходят за пределы общеевропейского мейнстрима», — сказал Песков.
По его словам, этот мейнстрим носит абсолютно зашоренный, антироссийский и оголтелый русофобский характер.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря американский журнал Time назвал Зеленского «человеком года».