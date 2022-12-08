Москва, 8 декабря, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Законопроекты о создании судов и о порядке отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, создаваемых на территориях ДНР и ЛНР, внесли в Госдуму депутаты во главе с Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Отбор кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов в ДНР и ЛНР осуществляется на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей РФ.

Преимущественное право на замещение должностей будут иметь те судьи, которые замещали соответствующие должности в ДНР и ЛНР на момент присоединения этих субъектов к России. Но есть два условия — наличие российского гражданства и соответствие должностным требованиям, отметил Крашенинников.

В целом, изменения устанавливают порядок проведения конкурсного отбора и сдачи квалификационного экзамена претендентами на должности судей, а также определяют полномочия Высшей квалификационной коллегии судей РФ и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Судебные участки будут созданы при внесении соответствующих предложений органами публичной власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. То же касается и определения числа мировых судей, пояснил Крашенинников.