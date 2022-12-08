Москва, 8 декабря, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Военный конфликт на Украине может закончиться в любой момент. Об этом 8 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе встречи с журналистами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский знает, когда может закончиться конфликт.

Комментируя заявление Зеленского о том, что конфликт может завершиться в 2023 году, Песков отметил, что сроки окончания конфликта можно обсуждать «до посинения»

«Всё может закончиться и завтра при желании Киева», — заявил Песков, говоря о сроках урегулирования конфликта.