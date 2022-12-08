Москва, 8 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В России продолжается работа по созданию национального пантеона героев, в него включат около 100 воинов, сказал 8 декабря глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Кравцов

Он добавил, что в России «достаточно много» школьников с патриотическим настроем, но по этому направлению еще есть над чем работать.

Кравцов напомнил о проведении в каждой школе по понедельникам церемонии поднятия флага России и исполнения гимна.

Напомним, в конце ноября 2022 года глава Минпросвещения предложил создать пантеон героев. Такой пантеон, по его мнению, должен связать подвиги жителей страны всех поколений.