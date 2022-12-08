Минск, 8 декабря, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Власти Белоруссии рассмотрят вопрос о транслитерации названий городов и улиц на русский язык, заявил 8 декабря глава администрации президента страны Игорь Сергеенко, передает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

В настоящее время большинство указателей выполнены на одном языке — белорусском.

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В августе 2022 года в интервью ИА REGNUM сопредседатель оргкомитета белорусского движения «Гражданское согласие» Эльвира Мирсалимова призвала руководителей страны вернуться к использованию на вывесках и указателях русского языка как самого распространенного в Белоруссии.