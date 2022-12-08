Москва, 8 декабря, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Встречу с послами стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) намерен провести министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Об этом 8 декабря сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Kremlin.ru Сергей Лавров

По ее словам, встреча назначена на 12 декабря.

Захарова уточнила, что Лавров подведёт результаты взаимодействия со странами СНГ в 2022 году, также он намерен представить важные для Российской Федерации направления на перспективу.