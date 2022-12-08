Санкт-Петербург, 8 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Десять Telegram-каналов, занимающихся деморализацией российских граждан и военнослужащих Вооруженных сил РФ, призывающих к дезертирству и оскорбляющих российских военных, будут заблокированы в РФ по решению Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга.

Советский плакат. Руку, дезертир

Как сообщила 8 декабря Объединенная пресс-служба городских судов, районный суд удовлетворил административные иски заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона в защиту интересов неопределенного круга.

Как установлено, эти Telegram-каналы содержат запрещенную информацию, в том числе призывы военнослужащих ВС РФ к дезертирству, а также оскорбления представителей власти РФ — президента и военнослужащих.

Кроме того, вредоносные каналы собирают и распространяют сведения, персональные данные военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей.

«Информация используется в целях создания угрозы причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо помех функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры», — установил суд и запретил эти каналы в Telegram на всей территории страны.