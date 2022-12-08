Баку, 3 ноября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Несовершеннолетнего Турала Мамедова, подозреваемого в организации хулиганских избиений жителей Санкт-Петербурга, задержали в Азербайджане 3 ноября. Он администрировал Telegram-канал, в котором публиковались видео избиений, и был последним ещё не задержанным фигурантом громкого дела.

Кадр из Telegram — канала Турал Магомедов

«Направили запрос с российской стороны в соответствии с конвенцией»,— подтвердила «Известиям» пресс-секретарь Городской общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Рашада Оруджова.

Она сообщила, что Мамедов напрямую не участвовал в жизни диаспоры, но глава организации Вагиф Мамишев связался с его семьёй и в жёсткой форме осудил его действия. Родители Мамедова принесли свои извинения пострадавшим от действий сына петербуржцам.

Избиения и драки

Ролики с молодыми азербайджанцами показали главе СК Александру Бастрыкину. По версии следователей, они действовали исключительно из хулиганских побуждений и совершали нападения из ненависти. На видео они записывали каждое избиение, затем публиковали его в соцсетях и, в частности, в Telegram-канале «Жизнь бродяги». Как правило, под раздачу попадали такие же подростки, как сами фигуранты, или случайные, но нетрезвые прохожие. Под некоторыми роликами в канале стояла подпись «Азербайджанская мафия».

Преследование и наказание

Мамедова объявили в розыск в конце октября, заочно ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Всего по уголовному делу о хулиганстве (ст. 213 УК) и возбуждении ненависти и вражды (ст. 282) задержали 12 молодых людей, среди которых помимо азербайджанцев оказались таджики и дагестанцы, у некоторых есть российское гражданство. Как сообщали следователи, в Петербурге обыскивают места возможного нахождения соучастников «азербайджанской мафии», уже проверили спортклуб и завод в Ленинградской области и несколько ресторанов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября в Санкт-Петербурге задержали мигрантов, напавших на девушек в Калининском районе города. Им не понравилось, что у девушек на лице был пирсинг, а волосы покрашены в необычный цвет. Один из задержанных угрожал им ножом. В отношении уроженцев Таджикистана возбудили уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.