Донецк, 8 декабря, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк, сообщили 8 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:20 — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:35 ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибр 155 мм, в 10:40 — Кировский и Куйбышевский районы (шесть снарядов калибра 155 мм), в 11:20 — Кировский район (три снаряда калибра 155 мм).