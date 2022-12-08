Москва, 8 декабря, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии Сергей Чернин обвинён в хищении из бюджета более 385 млн рублей. Об этом 8 декабря сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин накануне Международного дня борьбы с коррупцией.

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По его словам, вместе с Черниным, который также является президентом корпорации «Газэнергострой», по уголовному делу проходят гендиректор ООО «Институт «Газэнергопроект» Дмитрий Сучков и гендиректор «ГЭС-Экотехнологий» Валерий Меркулов.

«Они обвиняются в хищении более 385 млн рублей из бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба», — приводит слова Бастрыкина РИА Новости.

Глава СК рассказал, что обвиняемые во время работ на трёх объектах в Нижегородской области подготовили проектно-сметную документацию, включив в неё завышенные расценки на материалы. Затем они представили эти документы на утверждение заказчику, которым выступало нижегородское госучреждение «Экология региона».

Отмечается, что Чернин в ноябре был арестован Басманным судом Москвы.