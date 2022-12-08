Белгород, 8 декабря, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области, сообщил 8 декабря глава региона Вячеслав Гладков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Под обстрел ВСУ попал поселок в Яковлевском городском округе. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет», — написал он в телеграм-канале.

Гладков уточнил, что осколками снаряда была повреждена линия электропередачи. На месте работают аварийные бригады. Подомовой обход территории продолжается всеми оперативными службами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 7 декабря, система ПВО сбила несколько ракет над селом Кулешовка в Красногвардейском районе Белгородской области.

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