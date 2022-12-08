Будапешт, 8 декабря, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Венгрия выступила против очередного пакета санкций против России. Об этом 8 декабря сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

Согласно опубликованным данным, протест был выражен 7 декабря в ходе встречи постоянных представителей стран ЕС.

Собеседники издания отметили, что в ЕС «создают проблемы, где только могут», подчеркнув, что действия союза становятся «предсказуемыми».

В газете подчеркнули, что Венгрия также выступила против предложения увеличить размер фонда ЕС, средства из которого идут на поставки оружия Украине и другим странам.