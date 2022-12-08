Москва, 8 декабря, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России исключило из реестра товаров, которые разрешены ко ввозу по схеме параллельного импорта (без разрешения правообладателя), японское предприятие по производству принтеров Kyocera в связи с тем, что производитель официально возобновил поставки своей продукции в Российскую Федерацию. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на представителя министерства.

(сс) skeeze Отгрузка товара

Уточняется, что информацию о возобновлении поставок сотрудники министерства получили от представителей торговых сетей. При этом в компании уверяют, что только продают остатки, поясняет СМИ.

По информации журналистов, техника под брендом Kyocera представлена на сайтах крупных российских ретейлеров.

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