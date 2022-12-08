Москва, 8 декабря, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Забота о Байкале является отдельным направлением нацпроекта «Экология». Сегодня, 8 декабря, правительство России известило об увеличении перечня направлений, которые финансируются за счёт бюджетных средств в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, теперь регионы, расположенные на Байкальской природной территории, смогут получать субсидии не только на строительство, реконструкцию и модернизацию очистных сооружений, но и на проведение инженерных изысканий и подготовку проектной документации. Это дополнительно поддержит регионы и поможет им ускорить строительство очистных сооружений. Такие сооружения позволяют сократить объём загрязнений, попадающих в Байкал вместе со сточными водами, и сохранить уникальную экосистему озера.

Ещё одно нововведение направлено на сокращение загрязнённых территорий вблизи Байкала. Теперь с помощью федерального финансирования субъекты смогут оплачивать региональным операторам по обращению с твёрдыми коммунальными отходами работы по ликвидации незаконных свалок, которые также оказывают негативное воздействие на водоём.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Напомним, «Сохранение озера Байкал» — один из федеральных проектов, входящих в национальный проект «Экология». Его участниками являются регионы, расположенные на Байкальской природной территории. Это Республика Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область. Главная цель проекта — улучшить экологическое состояние Байкала за счёт сокращения объёма загрязнённых стоков в озеро и другие водоёмы Байкальской природной территории, а также за счёт очистки загрязнённых объектов.

По данным опроса ВЦИОМ, информированность россиян о национальном проекте «Экология» составляет 70%. В топе-3 узнаваемых направлений: переработка отходов — 91%, сохранение Байкала — 83%, создание национальных парков, заповедников и сохранение редких видов животных — 82%. Направления сохранение и восстановление лесов, расчистка участков рек и озёр — более 70%. Почти половина опрошенных отметили, что внимание государства к состоянию экологии за последний год увеличилось.

«Мы все время обращаем внимание на Байкал. Потому что считаем, что это показательное отношение к природе России. Если мы не сможем сохранить Байкал, то тогда вообще ничего не сможем сохранить. Основываемся на личном внимательном отношении Президента к озеру Байкал и рады ему хоть немножечко помогать в его работе. Если мы уникальный объект, жемчужину не сумеем спасти от загрязнения и уничтожения, то грош цена всей нашей работе, для нас это принципиальный момент», — считает председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Экология», реализуется комплексный проект развития Байкальской природной территории, развивается инфраструктура для экологического туризма. Это обеспечит безопасность для хрупкой экосистемы, позволит развить экономику региона и обеспечит комфорт для местных жителей.