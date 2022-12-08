Луганск, 8 декабря, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Боевики ВСУ накрыли артиллерией свою же ротную тактическую группу во время попытки наступления на сватовском участке фронта, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«При очередной попытке ВФУ прорвать нашу линию обороны на сватовском направлении, ротно-тактическая группа противника, усиленная дополнительными силами и средствами, вошла в зону поражения собственной артиллерии», — сказал он РИА Новости.

Марочко уточнил, что это могло произойти из-за несогласованности действий или из-за проблем со связью. В результате часть сил и средств ВСУ была уничтожена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко заявил, что Украина перебросила дополнительные силы к Артёмовску (украинское название — Бахмут).

Украинское командование направило большую часть прибывших военнослужащих туда, где идут активные бои. Они должны восполнить безвозвратные и санитарные потери, добавил он. Марочко добавил, что военная операция в районе Артёмовска идет по плану, постепенно этот город окажется в «котле».

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