Санкт-Петербург, 8 декабря, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Японский автомобильный концерн Toyota начиная с 14 ноября уже уволил большинство сотрудников своего остановленного завода в Петербурге. Оставшийся персонал будет уволен до конца 2022 года.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, на 7 декабря уволены 1800 сотрудников из 1937 человек, находившихся ранее в состоянии простоя. «На данный момент в штате филиала числятся 137 сотрудников», — отметили в пресс-службе. Они будут уволены по соглашению сторон до конца года.

В ходе процесса увольнения по соглашению сторон каждому сотруднику компанией предложена выплата от 12 средних зарплат, сохранение ДМС на протяжении года после увольнения, компенсация расходов на обучение, переобучение, повышение квалификации в объеме до 50 тыс. рублей.

Как отметили в комитете по труду и занятости населения Петербурга, в Центр занятости за содействием в поиске работы пока обратились 45 бывших сотрудников завода.

Напомним, компания «Тойота Мотор» решила закрыть свой завод в Петербурге в сентябре 2022 года после многомесячного простоя. После остановки производства завод проходит процедуру консервации, а представители Минпромторга и правительства Петербурга обсуждают варианты дальнейшего использования производственной площадки.