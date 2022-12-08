Москва, 8 декабря, 2022, 19:49 — ИА Регнум. В текущих условиях Правительство России продолжает создавать условия, чтобы экономика отрасли активно функционировала и развивалась. Не снижается финансирование инструментов нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», принят ряд мер дополнительной поддержки, сообщает платформа туризм. рф.

Совсем скоро путешественникам будет комфортнее и проще посещать достопримечательности и курорты в Ставропольском крае, Архангельской, Волгоградской, Тюменской и Челябинской областях. Сюда приезжают около восемь миллионов человек в год.

ИА REGNUM Туризм в России

Накануне, 7 декабря, в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко в Координационном центре состоялось подписание соглашений между Корпорацией «Туризм. РФ» и этими пятью регионами страны. Подписи под документами поставили генеральный директор Корпорации «Туризм. РФ» Сергей Суханов и губернаторы Ставропольского края Владимир Владимиров, Архангельской области Александр Цыбульский, Волгоградской области Андрей Бочаров, Тюменской области Александр Моор и Челябинской области Алексей Текслер.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что президент Владимир Путин поручил ускорить развитие туристической инфраструктуры в регионах.

«Корпорация «Туризм. РФ» работает как стартовый ускоритель инвестиционных проектов, осуществляет их методологическую поддержку и контролирует сроки реализации. Это дисциплинирует и позволяет выполнить поручение Президента по ускорению создания туристической инфраструктуры. Каждый из регионов, присоединившихся сегодня к работе с «Туризм. РФ», имеет богатую историю. Это Кавказские минеральные воды. Соловецкий монастырь Архангельской области. Мамаев Курган и Озеро Эльтон в Волгограде. Термальные источники Тюмени и самое высокогорное озеро Южного Урала — озеро Зюраткуль в Челябинской области и многие другие. Это те места, которые уже привлекают путешественников. Совокупный туристический поток по всем местам перечисленных субъектов составляет порядка 8 млн. туристов в год. И наша цель к 2030 году за счёт инфраструктуры, которую мы вместе будем создавать, удвоить его», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Генеральный директор «Туризм. РФ» Сергей Суханов отметил, что в рамках новых соглашений планируется реализация нескольких инвестиционных проектов.

«В Ставропольском крае обсуждаем создание международного медицинского кластера «Солнечная долина» в Кисловодске и реализацию трех инвестиционных проектов на перспективных территориях в Ессентуках и Железноводске. Также регионы в рамках соглашений предложат ряд туристических территорий для комплексного развития. Мы проанализируем потенциал каждой из них, и, при наличии неоспоримых преимуществ, перспектив по увеличению турпотока, возможностей по инженерной инфраструктуре — возьмем их в работу», — рассказал Сергей Суханов.

На данный момент Корпорация «Туризм. РФ» подписала соглашения по развитию туристической инфраструктуры с 57 регионами России.

Напомним, заявление главы Ставрополья Владимира Владимирова о намерении привлечь в туристическую отрасль 500 млрд руб. прозвучало в продолжение темы, начатой еще в июне 2021г. Тогда на Ставрополье побывал премьер Михаил Мишустин, который по итогам визита подписал распоряжение о выделении краю порядка 50 млрд руб. на развитие туркластера Кавминвод.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

«Амбициозность намерений заслуживает одобрения. Ставропольский край имеет все необходимые составляющие, чтобы привлекать не только государственные средства, но и частный капитал. Регион вполне может стать лидером по объему внебюджетных вложений. Кавминводы изначально ориентированы на туризм. Здесь создана хорошая история, есть целый ряд привлекательных туристических ниш: лечебный, оздоровительный отдых, горный туризм, да и просто природа», — подчеркнул политаналитик, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Челябинская область заняла 14-e место в Национальном туристическом рейтинге по итогам 2021 года, поднявшись на две позиции. Регион обошел такие популярные направления, как Свердловская и Калининградская области, а также остальные регионы Урала. В прошлом году Челябинскую область посетили 3,9 млн туристов, на 30% больше, чем в 2019 и 2020 годах.

«Самыми посещаемыми объектами прошедшего года стали национальные парки «Таганай» (более 200 тыс. туристов) и «Зюраткуль» (около 120 тыс. туристов). Новые объекты инфраструктуры, открытые в прошлом году, стали дополнительным стимулирующим фактором. «В национальном парке «Таганай» построены экологическая тропа на Большую Каменную реку, визит-центр «Где Европа встречается с Азией», в парке «Зюраткуль» — тропа «Тайны озера» вдоль берега озера Зюраткуль», — подчеркнул в своем телеграм-канале политолог Дмитрий Орлов.

По его словам, к концу 2022 года АМС (Агентство международного сотрудничества Челябинской области) должно организовать проведение 53 мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности туристической отрасли региона. Кроме того, совместно с туроператорами региона запланирована разработка детских маршрутов по городам Южного Урала, а также авторские городские маршруты, в частности, пеший маршрут по областному центру.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-усадьба «Архангельское»

«Индустрия гостеприимства в России, как и вся туротрасль переживает особый период: с одной стороны, беспрецедентное давление международных событий, повлекших за собой полную трансформацию туристического бизнес-ландшафта, с другой — открывающиеся в этой связи окна возможностей для развития бизнеса. В такой ситуации главное — не упустить эти возможности и реализовать существующий потенциал», — заявлял ранее директор Форума регионов России Станислав Муханов.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в России развиваются туристические макротерритории, государственно-частные инвестиционные проекты получают поддержку, а регионы разрабатывают собственные туристические концепции.

К 2030 году в туристической отрасли России будут созданы 4,7 млн рабочих мест.