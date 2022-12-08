Нацпроект поможет удвоить турпоток пяти регионам России
Москва, 8 декабря, 2022, 19:49 — ИА Регнум. В текущих условиях Правительство России продолжает создавать условия, чтобы экономика отрасли активно функционировала и развивалась. Не снижается финансирование инструментов нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», принят ряд мер дополнительной поддержки, сообщает платформа туризм. рф.
Совсем скоро путешественникам будет комфортнее и проще посещать достопримечательности и курорты в Ставропольском крае, Архангельской, Волгоградской, Тюменской и Челябинской областях. Сюда приезжают около восемь миллионов человек в год.
Накануне, 7 декабря, в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко в Координационном центре состоялось подписание соглашений между Корпорацией «Туризм. РФ» и этими пятью регионами страны. Подписи под документами поставили генеральный директор Корпорации «Туризм. РФ» Сергей Суханов и губернаторы Ставропольского края Владимир Владимиров, Архангельской области Александр Цыбульский, Волгоградской области Андрей Бочаров, Тюменской области Александр Моор и Челябинской области Алексей Текслер.
Дмитрий Чернышенко напомнил, что президент Владимир Путин поручил ускорить развитие туристической инфраструктуры в регионах.
«Корпорация «Туризм. РФ» работает как стартовый ускоритель инвестиционных проектов, осуществляет их методологическую поддержку и контролирует сроки реализации. Это дисциплинирует и позволяет выполнить поручение Президента по ускорению создания туристической инфраструктуры. Каждый из регионов, присоединившихся сегодня к работе с «Туризм. РФ», имеет богатую историю. Это Кавказские минеральные воды. Соловецкий монастырь Архангельской области. Мамаев Курган и Озеро Эльтон в Волгограде. Термальные источники Тюмени и самое высокогорное озеро Южного Урала — озеро Зюраткуль в Челябинской области и многие другие. Это те места, которые уже привлекают путешественников. Совокупный туристический поток по всем местам перечисленных субъектов составляет порядка 8 млн. туристов в год. И наша цель к 2030 году за счёт инфраструктуры, которую мы вместе будем создавать, удвоить его», — отметил Дмитрий Чернышенко.
Генеральный директор «Туризм. РФ» Сергей Суханов отметил, что в рамках новых соглашений планируется реализация нескольких инвестиционных проектов.
«В Ставропольском крае обсуждаем создание международного медицинского кластера «Солнечная долина» в Кисловодске и реализацию трех инвестиционных проектов на перспективных территориях в Ессентуках и Железноводске. Также регионы в рамках соглашений предложат ряд туристических территорий для комплексного развития. Мы проанализируем потенциал каждой из них, и, при наличии неоспоримых преимуществ, перспектив по увеличению турпотока, возможностей по инженерной инфраструктуре — возьмем их в работу», — рассказал Сергей Суханов.
На данный момент Корпорация «Туризм. РФ» подписала соглашения по развитию туристической инфраструктуры с 57 регионами России.
Напомним, заявление главы Ставрополья Владимира Владимирова о намерении привлечь в туристическую отрасль 500 млрд руб. прозвучало в продолжение темы, начатой еще в июне 2021г. Тогда на Ставрополье побывал премьер Михаил Мишустин, который по итогам визита подписал распоряжение о выделении краю порядка 50 млрд руб. на развитие туркластера Кавминвод.
«Амбициозность намерений заслуживает одобрения. Ставропольский край имеет все необходимые составляющие, чтобы привлекать не только государственные средства, но и частный капитал. Регион вполне может стать лидером по объему внебюджетных вложений. Кавминводы изначально ориентированы на туризм. Здесь создана хорошая история, есть целый ряд привлекательных туристических ниш: лечебный, оздоровительный отдых, горный туризм, да и просто природа», — подчеркнул политаналитик, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Челябинская область заняла 14-e место в Национальном туристическом рейтинге по итогам 2021 года, поднявшись на две позиции. Регион обошел такие популярные направления, как Свердловская и Калининградская области, а также остальные регионы Урала. В прошлом году Челябинскую область посетили 3,9 млн туристов, на 30% больше, чем в 2019 и 2020 годах.
«Самыми посещаемыми объектами прошедшего года стали национальные парки «Таганай» (более 200 тыс. туристов) и «Зюраткуль» (около 120 тыс. туристов). Новые объекты инфраструктуры, открытые в прошлом году, стали дополнительным стимулирующим фактором. «В национальном парке «Таганай» построены экологическая тропа на Большую Каменную реку, визит-центр «Где Европа встречается с Азией», в парке «Зюраткуль» — тропа «Тайны озера» вдоль берега озера Зюраткуль», — подчеркнул в своем телеграм-канале политолог Дмитрий Орлов.
По его словам, к концу 2022 года АМС (Агентство международного сотрудничества Челябинской области) должно организовать проведение 53 мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности туристической отрасли региона. Кроме того, совместно с туроператорами региона запланирована разработка детских маршрутов по городам Южного Урала, а также авторские городские маршруты, в частности, пеший маршрут по областному центру.
«Индустрия гостеприимства в России, как и вся туротрасль переживает особый период: с одной стороны, беспрецедентное давление международных событий, повлекших за собой полную трансформацию туристического бизнес-ландшафта, с другой — открывающиеся в этой связи окна возможностей для развития бизнеса. В такой ситуации главное — не упустить эти возможности и реализовать существующий потенциал», — заявлял ранее директор Форума регионов России Станислав Муханов.
Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в России развиваются туристические макротерритории, государственно-частные инвестиционные проекты получают поддержку, а регионы разрабатывают собственные туристические концепции.
К 2030 году в туристической отрасли России будут созданы 4,7 млн рабочих мест.