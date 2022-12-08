Санкт-Петербург, 8 декабря, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Объединить усилия для обеспечения устойчивого развития Арктического региона, имеющего исключительную важность для России, должен XII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее», который начинается 8 декабря в Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

В форуме примут участие основные действующие лица, формирующие арктическую повестку страны. В двухдневную программу форума вошло 56 сессий. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 3000 человек, в том числе более 500 экспертов.

Среди ключевых тем форума: социально-экономическое развитие российской Арктики, развитие транспортных путей, освоение ресурсной базы, инвестиции в арктические проекты, научные исследования, развитие кадрового потенциала, сохранение экосистем, развитие креативной экономики в Арктике и многие другие.

Отдельное внимание будет уделено международной повестке арктического сотрудничества в изменившихся геополитических условиях. В дискуссиях форума примут участие представители более 20 стран. Деловая программа форума будет сопровождаться выставочной частью, на которой российский бизнес и регионы представят свои арктические проекты. В рамках форума также пройдут торжественные мероприятия, посвященные 90-летию Главного управления Северного морского пути.

По итогам форума будет принята резолюция, которая системно объединит инициативы всех участников арктической деятельности и позволит усилить вовлеченность в их реализацию, повысить адресность предложений и их ориентированность на практический результат.

Участие в форуме подтвердили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, депутаты Госдумы Ирина Яровая, Николай Харитонов, гендиректор ОСК Алексей Рахманов и другие официальные лица.

В деловой программе выступят главы арктических регионов РФ, а также субъектов, которые вовлечены в арктическую повестку: Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, Юрий Бездудный, губернатор Ненецкого автономного округа и другие.